Neustadt-Glewe Erfolgreiche Saison am Barracuda Beach geht zu Ende Von Dénise Schulze | 14.09.2023, 17:24 Uhr Freuen sich über eine erfolgreiche Saison 2023 am Barracuda Beach: Stefanie Stratmann und Rettungsschwimmer Sven Müller. Foto: Dénise Schulze

Nach vier Monaten endet der Badebetrieb am See in Neustadt-Glewe am kommenden Sonntag. Bereits am Sonnabend soll der Saisonabschluss groß gefeiert werden.