Neustadt-Glewe Junge zieht sich Verätzungen an den Händen zu Von Haley Hintz | 01.08.2023, 11:07 Uhr

In Neustadt-Glewe hat sich ein siebenjähriger Junge am Dienstag vergangener Woche Verätzungen an den Händen zugezogen.