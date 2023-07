Die Gänge im Edeka Kollortz sind aktuell ungewöhnlich voll. Doch Jochen Kollortz (r.) und Enrico Gralak wollen den Besuchern der Airbeat One genügend Ware anbieten können. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Festival in Neustadt-Glewe Einkaufen für die Airbeat: So bereitet sich Edeka Kollortz auf den Ansturm vor Von Dénise Schulze | 11.07.2023, 16:29 Uhr

Der Supermarkt in Neustadt-Glewe wird in den kommenden Tagen bei den Festivalbesuchern wieder sehr beliebt sein. Während der Airbeat One sind mehr Mitarbeiter im Einsatz und neue Waren im Angebot.