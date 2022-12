Bei dem Wohnungsbrand in Neustadt-Glewe wurde eine Bewohnerin verletzt und musste ins Krankenhaus. Foto: Ralf Drefin up-down up-down Feuer in Neustadt-Glewe Brand in Wohnung ausgebrochen – Diese Ursache vermutet die Kripo Von Marlena Petersen | 27.12.2022, 11:12 Uhr

In Neustadt-Glewe brannte es am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.