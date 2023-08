Am späten Sonntagnachmittag ist es an der Ludwigsluster Straße in Neustadt-Glewe zu einem Wohnungs- und Dachstuhlbrand gekommen. Der 57-jährige Hauseigentümer und Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung ins Krankenhaus Ludwigslust. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 400.000 Euro. Die B191, die durch Neustadt-Glewe führt, wurde voll gesperrt.

Insgesamt 110 Kameraden rückten an, um das Haus zu retten, doch das Feuer vernichtete den gesamten Dachstuhl und vier Wohnungen. Auch die darunterliegenden Wohnungen wurden durch das Wasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Sechs Bewohner kamen der Polizei zufolge bei Freunden und Bekannten unter. Da kurzzeitig befürchtet wurde, dass das Feuer auch auf die Nachbarhäuser übergreifen könnte, wurden aus diesen sieben Bewohner evakuiert. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Feuer sich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete. Foto: Ralf Drefin

Im Einsatz waren Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Ludwigslust-Parchim und zwei Drehleitern - aus dem Amtsbereich Neustadt-Glewe, Ludwigslust, Groß Laasch, Parchim, Grabow, und Spornitz. Die Strom- und Gaszugänge wurden abgestellt. Wie das Feuer entstanden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.