Bei dem Unfall in Blievenstorf wurde neben der Terrassentür auch ein Teil der Hausmauer beschädigt. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Nach Unfall in Blievenstorf Mit dem Wagen ins eigene Haus gekracht – Jetzt spricht der Fahrer Von Thorsten Meier | 29.12.2022, 15:38 Uhr

Der 36-Jährige soll nach einem Familienstreit absichtlich mit dem Kleintransporter in sein Wohnhaus gefahren sein. So meldete es die Polizei am Donnerstagmorgen. Nun schildert der Mann seine Sicht – und die sieht anders aus.