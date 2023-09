Offiziell hat der Herbst zwar schon begonnen, aber in dieser Woche nimmt der Sommer nochmal Anlauf und beschert uns warme Temperaturen und viel Sonne. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nochmal in das Lieblingsfreibad oder an den Badeteich zu gehen und ein paar Runden zu schwimmen. Und damit das Baden nicht nur sicher sondern auch hygienisch einwandfrei ist, wird die Wasserqualität regelmäßig vom Landkreis Ludwigslust-Parchim überprüft. Und dabei schneiden die Gewässer in unserer Region immer besonders gut ab.

Dieser Termin steht bei Stefanie Stratmann jeden Monat ab Mai fest im Kalender. „Immer am Monatsanfang kommen Mitarbeiter des Landkreises zu uns an den See und kontrollieren die Wasserqualität“, erklärt die Betriebsleiterin vom Barracuda Beach in Neustadt-Glewe. „In einer bestimmten Tiefe wird eine Wasserprobe genommen und einige Tage später bekomme ich dann Bescheid, ob unsere Wasserqualität zum Baden geeignet ist.“ Und das sei in den fünf Jahren, in denen sie am Beach arbeitet, immer der Fall gewesen.

Kontrollen einmal im Monat

79 Badestellen im Landkreis Ludwigslust-Parchim - natürliche Gewässer sowie natürliche und konventionelle Schwimmbäder im Freien - werden nach EU-Vorgaben beziehungsweise nach der Badegewässerlandesverordnung MV überwacht. Dazu entnehmen Mitarbeiter des Fachdienstes Gesundheit während der Badesaison von Mai bis September in vierwöchigem Abstand Wasserproben. Wie der Landkreis mitteilt, werden diese im Labor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) auf mikrobiologische Parameter untersucht. Neben der visuellen Kontrolle der Wasserqualität vor Ort erfolgt ebenso eine Sichtung der Strand- und Uferbereiche auf Ordnung und Verschmutzung. Weiterhin werde auf mögliche Unfallgefahren geachtet.

Temperatur wird über Quelle geregelt

Auch im Waldbad Alt Jabel steht so eine Kontrolle einmal im Monat auf dem Programm. „Und wir achten täglich darauf, dass die Wassertemperatur nicht über 24,5 Grad steigt“, erklärt Bademeister Fred Klinge. Denn die Wärme würde das Algenwachstum im Wasser begünstigen und dann dürften Badegäste nicht mehr in das kühle Nass. Wird das Wasser zu warm, kann die Temperatur über die Quelle im Wald in Alt Jabel reguliert werden. „Über unsere Rutsche lassen wir warmes Wasser ab und durch die Quelle können wir dann wieder Frischwasser zuführen“, erklärt Klinge.

„Die Wassertemperatur muss immer stabil sein.“ Fred Klinge Bademeister im Waldbad Alt Jabel

Auch in diesem Jahr konnte die Wasserqualität der Badestellen im Landkreis wieder mit überwiegend ausgezeichnet und gut bewertet werden. Auch im Neustädter See und im Waldbad Alt Jabel ist die Wasserqualität in diesem Jahr wieder ausgezeichnet. Interessierte können die Wasserqualitäten der einzelnen Badestellen im gesamten Land auf der Badewasserkarte einsehen, die auf der Internetseite des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport unter dem Reiter Gesundheit zu finden ist.

Badesaison geht noch bis Mitte September

Wer sich selbst von der Wasserqualität und der Ausstattung überzeugen möchte, hat dazu noch bis zum 16. September in Neustadt-Glewe die Möglichkeit. „An dem Sonnabend feiern wir unser Beach Closing, also den Abschluss der Saison. Ab 12 Uhr freuen wir uns auf viele Besucher“, erklärt Stefanie Stratmann. Geplant ist unter anderem Live-Musik von verschiedenen Künstlern und eine Wasser-Licht-Musikshow über dem See.

In Alt Jabel werde gebadet solange der Himmel blau ist, wie Fred Klinge erklärt. „Das hängt bei uns immer vom Wetter ab. Aber ich denke mal dass wir bis zum 15. September geöffnet haben werden.“ In den vergangenen Tagen seien aufgrund der wärmeren Temperatur direkt wieder mehr Besucher ins Waldbad gekommen. „Viele kommen nach Schulschluss oder Feierabend noch zu uns, um sich abzukühlen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr.“