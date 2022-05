Die Hexe Grey Wuschel ist beim Familientag auf der Burg in Neustadt-Glewe dabei. FOTO: Karen Tappe Aktion am Himmelfahrtstag Akrobaten und Zauberer erobern die Burg Von Kathrin Neumann | 21.05.2022, 20:43 Uhr

Jonglieren, zaubern und Theater erleben - all das können Kinder und Erwachsene am Himmelfahrtstag auf der Burg in Neustadt-Glewe. Die Stadt lädt zum Familientag ein.