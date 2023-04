Das Airbeat One Festival 2023 steht unter dem Mottto „Edition Home - Germany“. Foto: Kai Behrendt up-down up-down Vorverkauf für Festival Neustadt-Glewe Schon 30.000 Tickets für Airbeat One 2023 verkauft: Das kostet eine Karte jetzt Von Kathrin Neumann | 06.04.2023, 17:31 Uhr

Das Airbeat One Festival in Neustadt-Glewe feiert in diesem Jahr sein 20-Jähriges. Die Vorverkaufsstufe II ist bereits ausverkauft, entsprechend steigen noch mal die Preise. Aber auch das Line-up wächst.