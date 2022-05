Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause kann die Airbeat One 2022 wieder stattfinden. FOTO: Jens Büttner/dpa Dance-Festival Airbeat One 2022 holt zwei weitere Superstars nach Neustadt-Glewe Von Theresa Franz | 04.05.2022, 17:48 Uhr

Wer einmal live zu Tracks wie „Alone“, „Firestone“ oder „Silence“ abfeiern will, sollte sich den 7. und 8. Juli im Kalender anstreichen. Das Airbeat One Festival holt zwei absolute DJ-Superstars in den Nordosten.