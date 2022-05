So soll es ab 6. Juli wieder bei der Airbeat nahe Neustadt-Glewe werden. FOTO: Danny Gohlke/ZB/dpa Airbeat wird billiger Drei Tage Airbeat für nicht einmal 100 Euro Von Mayk Pohle | 20.05.2022, 08:23 Uhr

Das Airbeat-Festival hat am Freitag die letzten Geheimnisse gelüftet und die Liste der Superstars der Elektronischen Dance Music komplettiert. Statt die Preise zu erhöhen, wird das drei Tages-Ticket nun sogar auf 99 Euro gesenkt. Man wolle den Fans in diesen schweren Tagen das Geld nicht unnötig aus der Tasche ziehen, so die Veranstalter.