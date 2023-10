Der Herbst ist da und damit ändern sich auch traditionell wieder die Öffnungszeiten auf der Burg in Neustadt-Glewe. Ab sofort und bis einschließlich 30. April 2024 werden das Burg-Museum, die Kunstgalerie und die Touristinformation wie folgt geöffnet sein: Montags, freitags, sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr. An Feiertagen haben die Bereiche von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Bereits seit einigen Jahren schließen die touristischen Einrichtungen auf der Burg kurz vor Weihnachten bis in das neue Jahr hinein komplett. Das gilt vom 11. Dezember bis zum 29. Februar 2024. „Das Gästeaufkommen ist in dieser Zeit sehr gering, deswegen wurde diese Entscheidung vor einigen Jahren so getroffen“, erklärt Britta Kley, die bei der Stadt Neustadt-Glewe für Burg, Museum und Touristinformation zuständig ist.

Führungen sind trotzdem möglich

Führungen durch die historische Anlage sind aber trotzdem zu jeder Zeit möglich, wie Britta Kley erklärt. Diese können telefonisch unter 038757 50056 oder per Mail an b.kley@neustadt-glewe.de angemeldet werden.