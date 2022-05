Zum 77. Jahrestag der Befreiung des KZ-Außenlagers Neustadt-Glewe legten Stadtpräsidentin Silke Schulz und Bürgermeisterin Doreen Radelow gemeinsam mit der KZ-Überlebenden Janina Iwanska Kränze nieder. FOTO: Kathrin Neumann An Opfer des KZ-Außenlagers Neustadt-Glewe erinnert Blumen, weiße Tauben und bewegende Worte an neuem Gedenkort Von Kathrin Neumann | 02.05.2022, 18:41 Uhr

In Neustadt-Glewe wurde an die Befreiung des KZ-Außenlagers erinnert. Die Gedenkfeier am 2. Mai fand zum ersten Mal am neu gestalteten Gedenkort statt.