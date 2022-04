FOTO: Hagen Bischoff Warin Großer Mangel an Hortplätzen Von Hagen Bischoff | 31.03.2022, 15:43 Uhr

Der Bedarf an Hortplätzen in der Kleinstadt Warin ist groß. Plätze gibt es aber keine mehr. Daher wird nun intensiv an einer Lösung für das kommende Schuljahr gearbeitet.