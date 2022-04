Nach einer Spendenaktion wurden die ersten Wohnungen in Nuekloster für ukrainische Flüchtlinge an den Landkreis Nordwestmecklenburg vermietet. FOTO: Roland Güttler Krieg in der Ukraine Wohnungen stehen für Flüchtlinge in Neukloster bereit Von Hannes Henffler | 19.04.2022, 13:40 Uhr

Die ersten Wohnungen in Neukloster wurden bereits an den Landkreis vermietet und sollen in den kommenden Tagen belegt werden.