Wenn Warins Wehrleiter Torsten Ries die Tür eines Feuerwehrautos öffnen, muss er aufpassen, dass er damit nicht an ein anderes Auto stößt. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Problem wie in Sternberg Wegen Platzmangel: Feuerwehr Warin will neue Wache Von Hannes Henffler | 26.12.2022, 11:38 Uhr

Die Fahrzeuge stoßen fast aneinander und die Frauen mussten ihre Kabine an die Jugendwehr abtreten: Die Kameraden brauchen mehr Platz in ihrer Wache. Deshalb sollen nun zwei Optionen in der Stadtpolitik besprochen werden.