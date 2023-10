Für Urlauber und Wariner Warin plant „Top-Attraktion“: Aussichtsturm mit malerischer Sicht auf Stadt und See Von Hannes Henffler | 02.10.2023, 15:30 Uhr Einen Blick über die Stadt soll ein Aussichtsturm am Rande der Stadt Warin bieten können. Foto: Michael Schwertner up-down up-down

Vor einigen Jahren wurde in Warin schon einmal ein Aussichtsturm auf einer Wiese am Stadtausgang geplant. Damals war das Projekt eingeschlafen. Nun will Bürgermeister Björn Griese es wiederbeleben.