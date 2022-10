Auf dem Wariner Friedhof soll die Gedenkveranstaltung stattfinden. (Symbolbild) Foto: Alexander Block up-down up-down Volkstrauertag 2022 Warin, Sternberg und Brüel wollen an Kriegsopfer erinnern Von Hannes Henffler | 28.10.2022, 11:01 Uhr

Am 13. November findet der jährliche Volkstrauertag in Warin statt. Bürgermeister Björn Griese will zusammen mit den Einwohnern ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Auch in Sternberg und Brüel sind Aktionen geplant.