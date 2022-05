Mittlerweile liegt das Gehäuse des Kasten fein säuberlich neben den Kabeln für den Breitbandanschluss. Am vergangenen Wochenende muss ihn jemand umgetreten haben. FOTO: Hagen Bischoff Warin Verteilerkasten am Neuklosterweg zerstört Von Hagen Bischoff | 16.05.2022, 13:50 Uhr

Unbekannte Täter haben vermutlich am Freitag mutwillig einen neuen Kabelverzweiger in Warin zerstört, der in Zukunft schnelles Internet für die Bewohner des neuen Wohngebietes am Neuklosterweg bringen sollte.