Zum Beleben der Innenstadt Warin sucht einen City-Manager Von Hagen Bischoff | 21.12.2022, 16:06 Uhr

Viele Kleinstädte in Mecklenburg-Vorpommern setzen mittlerweile auf einen City-Manager. Auch Warin will für so einen Posten Geld in die Hand nehmen.