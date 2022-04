Die Stadt Warin lädt am 9. April zum Frühjahrsputz FOTO: Michael Schwertner Warin Stadt ruft zum Frühjahrsputz Von Hagen Bischoff | 01.04.2022, 09:29 Uhr

Wie so viele Gemeinden in der Region will sich auch die Stadt Warin nach dem Frühlingsanfang herausputzen und ruft so am 9. April zum Frühjahrsputz auf.