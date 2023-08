Nun ist es offiziell. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat die Baugenehmigung für die Flüchtlingsunterkunft in Warin, Wald-Eck, erhalten. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises am Dienstagmittag mit. Damit ist der Weg für die finalen Umbauten in den Wohnblocks in Wald-Eck frei. Der Mietvertrag sei indes allerdings noch nicht unterschrieben. „Der Eigentümer wird nun die mit der Baugenehmigung festgelegten Baumaßnahmen durchführen. Anhand dieser Maßnahmen wird der Mietvertrag zwischen den Parteien finalisiert“, heißt es vom Landkreis Nordwestmecklenburg.

Bis zu 145 Flüchtlinge sollen in den Wohnblocks in Warin, Wald-Eck untergebracht werden. Doch wozu benötigt der Landkreis für die Unterbringung der Flüchtlinge überhaupt eine Baugenehmigung? Eine Sprecherin des Landkreises klärt auf: „Auch bei einer Gemeinschaftsunterkunft handelt es sich um eine bauliche Anlage, die einer Baugenehmigung bedarf.“ Schließlich dürften die Wohnblocks nur als normale Wohnungen verwendet werden. Da der Landkreis die Gebäude nun aber zu einem anderen Zweck nutzt, wäre es laut Landesbaugesetz vonnöten, eine Genehmigung dafür einzuholen.

So geht es mit der Flüchtlingsunterkunft in Warin, Wald-Eck weiter

Da der Kreis mittlerweile das Okay erhalten habe, würden die Blocks in Warin nun so umgebaut werden, dass die Asylsuchenden hier unterkommen können. Welche Arbeiten das genau sind, darüber trifft der Landkreis keine Aussage.

Zudem gibt es keinen weiterhin festen Termin, an dem die ersten Flüchtlinge in Warin ankommen. Dennoch sei der Landkreis bemüht, die Unterkunft möglichst schnell bereitstellen zu können. „Die Unterbringungskapazitäten sind, wie bereits mehrfach beschrieben, nicht ausreichend. Deshalb sollen die in Warin schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Ob eine Nutzungsaufnahme noch im September erfolgen kann, ergeben die nun folgenden Abstimmungen“, erklärt eine Sprecherin des Landkreises.

So lange will der Landkreis Nordwestmecklenburg Flüchtlinge in Warin unterbringen

Was allerdings bereits klar ist: Der Mietvertrag für die Gemeinschaftsunterkunft läuft bis zum 31. Dezember 2027. Sollte der Landkreis Nordwestmecklenburg vorhaben auch über diesen Zeitraum hinaus Flüchtlinge in Warin unterzubringen, müsste der Kreis erneut einen Bauantrag stellen. Zuletzt hatte die Stadt Warin als erste Kommune in Nordwestmecklenburg während der aktuellen Flüchtlingskrise das gemeindliche Einvernehmen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Waldeck gegeben.