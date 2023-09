MIt seiner Firma Christian Dankert Immobilien will der Lübecker Investor das Haus in der Wariner Straße 2 bis 4 in Mankmoos renovieren und anschließend die Wohnungen vermieten. Die Solaranlage auf dem Grundstück will er nun doch nicht bauen.

Foto: Hannes Henffler up-down up-down