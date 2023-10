Schlager und Techno-Party Das ist für den Kartoffelrave in Warin geplant Von Hannes Henffler | 20.10.2023, 14:27 Uhr Am Wochenende findet in Warin wieder der Kartoffel-Rave statt. Foto: Pingel up-down up-down

Am Samstag findet in Warin wieder der Kartoffel-Rave statt. Wo es Tickets gibt, wann es losgeht und was die Besucher erwartet.