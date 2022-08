Mit der Getreideernte in diesem Jahr sind die Landwirte aus Nordwestmecklenburg trotz der Hitze zufrieden (Symbolbild). FOTO: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Nordwestmecklenburg Trotz Hitze eine gute Ernte für Wariner Pflanzenbau Von Hagen Bischoff | 24.08.2022, 15:50 Uhr

Auch wenn in diesem Sommer wenig Regen fiel, so holte das Tramser Unternehmen eine überraschend gute Getreideernte in diesem Jahr ein.