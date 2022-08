Etwa 30 Autos finden direkt am Strandbad auf den ausgewiesenen Parkflächen Platz. Zu Spitzenzeiten stehen aber weitaus mehr PKW vor Ort, abgestellt auf Grünflächen, Feuerwehrzufahrten oder Gehwegen. FOTO: Hagen Bischoff up-down up-down Strandbad Warin Falschparker sollen häufiger kontrolliert werden Von Hagen Bischoff | 24.08.2022, 13:55 Uhr

Die Parkplätze direkt am Strandbad Warin sind rar. Deshalb stehen zu Spitzenzeiten auch viele Falschparker dort, wo sie die Rettungswege und Gehwege zuparken. In der nächsten Saison will die Stadt darauf mehr achten.