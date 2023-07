Feuerwehrkameraden riskieren ihr Leben, um das anderer zu retten Foto: Matt C/Unsplash up-down up-down Gefahr bei Einsätzen Mit dem Ernstfall rechnen: Sterbegeld für die Feuerwehr Warin Von Hannes Henffler | 03.07.2023, 14:40 Uhr

Das Leben der Kameraden der Feuerwehr Warin ist ständig in Gefahr. Aus diesem Grund wurde nun in der Stadtvertretung über eine Sterbekasse diskutiert. So wurde entschieden.