Eigentlich ist der Klosterhof Neukloster der Stammort für die Stadtfestfeierlichkeiten. Aber, wegen Bauarbeiten müssen diese jedoch auf den Sportplatz hinter der Stadthalle verlegt werden. Foto: Kerstin Erz up-down up-down Neue Sachbearbeiterin für Tourismus und Kultur Stadtfest Neukloster: Mandy Lemmermann organisiert das Fest auf dem Sportplatz Von Kerstin Erz | 29.05.2023, 10:00 Uhr

Am ersten Juni-Wochenende ist es so weit: Das Stadtfest in Neukloster steht auf dem Programm. All das organsiert durch die neue Sachbearbeiterin für Tourismus und Kultur, Mandy Lemmermann.