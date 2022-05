Die Schienen erinnern an die alte Bahnstrecke. Noch gehört die Ladestraße am ehemaligen Bahnhof der Deutschen Bahn. Die Stadt Warin prüft nun aber zum wiederholten Male, diese zu kaufen. FOTO: Hagen Bischoff Um Verkehrsaufkommen zu reduzieren Stadt Warin prüft erneut den Kauf der Ladestraße Von Hagen Bischoff | 03.05.2022, 18:23 Uhr

Um das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt zu reduzieren, soll die Ladestraße am Bahnhof als Ausweichstrecke herhalten. In der Vergangenheit ist der Versuch der Stadt, die Straße zu erwerben, mehrfach gescheitert.