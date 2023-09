Diskussion um Bauprojekt in Warin Solaranlagen in Mankmoos: Das sagen die Ortsteilvertreter dazu Von Hannes Henffler | 02.09.2023, 15:32 Uhr Die Vorsitzende der Ortsteilvertretung Warin, Birgit Degner-Beilke, hat in der Vergangenheit Unterschriften gegen die Solaranlagen in Mankmoos gesammelt. Wie stehen die anderen Ortsteilvertreter zum Projekt des Lübecker Investors? Foto: Hannes Henffler up-down up-down

Ein Lübecker Investor will auf seinem 13.000 Quadratmeter großen Grundstück Solaranlagen aufstellen. Doch er stößt auf Widerstand. Was sagen die Kommunalpolitiker in den Ortsteilen dazu?