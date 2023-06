Gemeinsam mit Warins Bürgermeister Björn Griese (r.) gingen viele Neugierige und Interessierte den wieder angelegten Burgweg in Warin entlang. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Burgweg am Glammsee Ein Stück Geschichte in Warin: Rundweg auf dem ehemaligen Krankenhausgelände wiedereröffnet Von Katrin Glüsenkamp | 12.06.2023, 12:22 Uhr

Nach dem Abriss des Kreiskrankenhauses am Glammsee in Warin, wurde nun der Rundweg „Burgweg“ neu eröffnet. Viele Gäste schwelgten dabei in Erinnerungen.