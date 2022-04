Am Pegel in Neumühle zeigt sich, dass der Wasserstand an den Gewässern langsam fällt. FOTO: Andrea Oleak Von Wariner See bis Warnow Pegel an Gewässern im Sternberger Seenland ist deutlich gesunken Von Michael Beitien | 06.04.2022, 12:29 Uhr

Nach dem hohen Wasserstand im Februar hat sich die Situation an Warnow und Mildenitz deutlich entspannt. Am Wariner See geht der Pegel dagegen nur leicht zurück. Das Nadelöhr bleibt das Wehr am Mühlenbach.