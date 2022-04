Mit einem Osterfeuer startet das Team des Natur- und Ferienparks „Am Groß Labenzer See“ in die neue Saison. FOTO: Roland Güttler Ostern im Natur- und Ferienpark Osterfeuer mit Musik am Groß Labenzer See Von Robert Lehmann | 14.04.2022, 17:18 Uhr

Nach der coronabedingten Zwangspause sollen in Klein Labenz nun wieder Veranstaltungen stattfinden. So ist unter anderem ein Osterfeuer sowie ein Tanz in den Mai geplant.