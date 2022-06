Als ein Signal an die Menschen in der Ukraine möchte der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Partnerschaft aufbauen. FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Nordwestmecklenburg Kreistag strebt Partnerschaft mit Rajon in der Ukraine an Von Robert Lehmann | 27.06.2022, 17:01 Uhr

Als ein Signal an die Menschen in der Ukraine, soll Landrat Tino Schomann eine Partnerschaft mit einer Verwaltungseinheit in der Ukraine aufbauen.