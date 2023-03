Unter anderem mit Plakaten machten die Demonstranten in Neukloster auf ihren Unmut aufmerksam. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down 90 Personen kamen zur Gegendemo 950 Teilnehmer demonstrieren gegen Flüchtlingsunterkunft in Neukloster Von Thorben Oberhag | 04.03.2023, 18:31 Uhr | Update vor 56 Min.

Zwei Demonstrationen fanden am Sonnabend zeitgleich in Neukloster statt. Eine stellte sich gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft in der Stadt und die anderen stellten sich gegen diese Meinung.