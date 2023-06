Vor der ehemaligen Hauptzufahrt zum Krankenhaus Warin geht die gemeinsame Besichtigung des neuen Rundweges los. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Bürgermeister lädt ein Nach Abriss der alten Klinik in Warin: Rundweg vor der Eröffnung Von Katrin Glüsenkamp | 07.06.2023, 12:47 Uhr

Nun ist es so weit: Der Rundweg „Burgweg“ auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Warin wird freigegeben. Dazu lädt Warins Bürgermeister Björn Griese am Freitag ein.