Der Eisvogel von Kettensägen-Künstler Toni Werner nimmt Konturen an. FOTO: Hagen Bischoff Mit Geschick und Kettensäge Schnitzer erschaffen faszinierende Skulpturen in Klein Labenz Von Hagen Bischoff | 12.06.2022, 15:15 Uhr

Wenn aus Holzblöcken Tiere entstehen, die Sägespäne umherfliegen und die Motoren der Kettensägen knattern, dann sind Kettensägen-Künstler am Werk. So auch am vergangenen Wochenende in Klein Labenz.