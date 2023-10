Zwei Jahre nach der Beschwerde Mankmooser Kinder bald sicherer unterwegs – neue Bushaltestelle in Sicht Von Hannes Henffler | 09.10.2023, 13:46 Uhr Weil der Bürgersteig an der Landesstraße fehlt, soll nun eine weitere Haltestelle in Mankmoos eingerichtet werden, damit die Kinder einen sicheren Weg zur Schule nach Warin haben. Foto: Hannes Henffler up-down up-down

Noch in diesem Jahr soll die neue Haltestelle in Mankmoos eingerichtet werden. Was nun noch getan werden muss und wie viel Geld die Stadt dafür bezahlen muss.