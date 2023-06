Das Strandhaus Warin sorgte bereits in der Vergangenheit oft für Diskussionen in Warin. Foto: Hagen Bischoff up-down up-down Kritik am Betreiber Ärger am Strandbad: Darum ist das Strandcafé in Warin derzeit geschlossen Von Hannes Henffler | 29.06.2023, 14:31 Uhr

Schon oft gab es Kritik am Strandhaus in Warin. Damals noch von Kommunalpolitikern. Nun regen sich auch Gäste auf. So reagiert der Betreiber.