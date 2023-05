Die letzten Bilder für die Ausstellung in der Rathausgalerie werden aufgehängt. Foto: Kerstin Erz up-down up-down Neukloster regt Appetit an Wetter-Fotografen sorgen für Essen und Trinken im Rathaus Von Kerstin Erz | 10.05.2023, 15:28 Uhr

Austern, Maisbrei, Biogas – Jochen Wittenburgs Fotografen stellen zum Reichtum und zur Armut an Lebensmitteln in der Rathausgalerie Neukloster aus. Was die Besucher erwartet.