Der kleine Ben Lukas bekam vom Weihnachtsmann Mario Vitt ein paar Süßigkeiten. Foto: Kerstin Erz

Grabenstraße Weihnachtsstraße in Warin stimmt aufs Fest ein Von Kerstin Erz | 18.12.2022, 14:17 Uhr

Klein, aber fein war auch in diesem Jahr die Weihnachtsstraße in Warin. Initiiert wurde sie erneut von Tini Vitt-Brandenburg in Zusammenarbeit mit den Bewohnern der Grabenstraße.