Im Tramser See sollen mit Blick auf das neu entstehende Wohngebiet nicht nur Einwohner sondern auch Touristen baden. Dafür muss aber die Wasserqualität stimmen. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Gemeinde Jesendorf Sorgen um den Tramser See Von Hagen Bischoff | 30.08.2022, 10:40 Uhr

Auch wenn im Tramser See wieder ohne Bedenken gebadet werden kann, so ist der Nährstoffgehalt in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Ein „Umkippen“ soll verhindert werden.