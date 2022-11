Bei der Dorfweihnacht in Jesendorf darf eine Tasse Glühwein natürlich nicht fehlen. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Jesendorf Gemeinde lädt zur Dorfweihnacht 2022 Von Hagen Bischoff | 30.11.2022, 13:26 Uhr

Nach zwei Jahren Pause will man sich am Wochenende auch in Jesendorf wieder etwas in Weihnachtsstimmung bringen.