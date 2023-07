Ab dem 20. Juli wird erneut ein Teil der B192 in Warin voll gesperrt. Zum Ärger der Wariner. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Geplante Baustelle sorgt für Ärger Erneut Vollsperrung auf der B192 in Warin: So verläuft die Umleitung Von Hannes Henffler | 14.07.2023, 13:15 Uhr

Jedes Jahr aufs Neue wird in der Ferienzeit die B192 in Warin voll gesperrt. Für die Wariner ist es ein großes Ärgernis. So läuft die Umleitung und so lange gilt die Vollsperrung.