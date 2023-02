Den Eierautomaten auf dem Parkplatz am Wall in Sternberg befüllt Tino Krüger bereits mehrfach wöchentlich. Foto: Thorben Oberhag up-down up-down Regionale Produkte vom Hersteller In Warin gibt es bald frische Eier aus dem Automaten Von Thorben Oberhag | 12.02.2023, 12:51 Uhr

In Sternberg gibt es bereits einen. Warin zieht in naher Zukunft wohl nach. Doch wo der Eierautomat am Ende genau stehen soll steht noch nicht fest.