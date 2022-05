Die Archäologen verschafften sich am Montag einen Überblick über das Krankenhaus-Gelände. FOTO: Hagen Bischoff Ehemaliges Krankenhaus Warin Jetzt schauen die Archäologen genau hin Von Hagen Bischoff | 23.05.2022, 17:11 Uhr

Am kommenden Montag werden auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Suchschnitte angelegt. So prüfen Archäologen, wie weit durch die moderne Bebauung in die archäologische Substanz eingegriffen worden ist.