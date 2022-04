Hat jetzt seine Praxis in Warin eröffnet: Hausarzt Dr. Burkhard Borchert FOTO: Hagen Bischoff Der nächste neue Arzt in Warin Burkhard Borchert hat sich bewusst für die Kleinstadt entschieden Von Hagen Bischoff | 03.04.2022, 13:42 Uhr

In Warin hat sich der nächste junge Hausarzt niedergelassen. Dr. Burkhard Borchert will für seine Patienten ein Berater sein – in Gesundheits- aber auch in Lebensfragen.