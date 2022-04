Blitzer in Jesendorf sind noch Wunschdenken. Vorerst muss die Gemeinde mit Geschwindigkeitstafeln vorlieb nehmen. FOTO: Christophe Gateau/dpa Gemeinde Jesendorf Den Rasern irgendwie Einhalt gebieten Von Hagen Bischoff | 13.04.2022, 10:51 Uhr

Am liebsten hätte die Gemeinde Jesendorf in ihren Ortseingängen stationäre Blitzer installiert. Das liegt aber nicht in ihrer Macht. So kommen demnächst vorerst Geschwindigkeitstafeln.