Coronavirus - Testzentrum FOTO: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Corona Das Testzentrum in Warin bleibt weiterhin geöffnet Von Hagen Bischoff | 22.08.2022, 16:19 Uhr

Die Test-Stationen in Brüel und in Sternberg haben seit mehreren Monaten geschlossen. In der Wariner Stadthalle gibt es dagegen weiterhin offizielle Schnelltests.