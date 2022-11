Bereits am 1. Mai konnten sich Interessierte einige Fotos aus dem Wariner Stadtarchiv mit Unterstützung von Christoph von Fircks anschauen. Jetzt gibt es eine Wiederholung. Foto: Ines Untrieser up-down up-down Ausstellung in der Stadthalle Christoph von Fircks stellt Fotos über Warins Geschichte aus Von Hagen Bischoff | 03.11.2022, 17:06 Uhr

Weil die Ausstellung am 1. Mai beim Maifest so gut ankam, hat sich Ortschronist Christoph von Fircks entschieden, am 6. November erneut Fotos aus dem Wariner Stadtarchiv auszustellen.